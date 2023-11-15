Филатов считает, что не нужно вводить правило, ограничивающее отъезд хоккеистов за границу
Хоккеист Никита Филатов высказался о разработке ограничений по отъезду российских игроков за рубеж.
«Ничего искусственно делать не нужно. У всех своя голова на плечах и нельзя загонять всех под одну гребенку. Каждый случай — индивидуальный. Не бывает такого, что уезжать в 18 лет нельзя, в 23 — обязательно надо, в 25 — уже поздно. Подгонять все под общее правило — это нерабочая схема. Нужно, чтобы каждому игроку давали правильные советы», — цитирует Филатова «РБ Спорт».
24 октября заместитель генерального директора Федерации хоккея России (ФХР) Александр Кикнадзе рассказал о работе по прекращению оттока молодых игроков в иностранные лиги.
Источник: «РБ Спорт»
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