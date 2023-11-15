Филатов считает, что «Спартак» и «Динамо» можно назвать фаворитами сезона КХЛ: «Они могут пройти ЦСКА и СКА в плей-офф»

Российский хоккеист Никита Филатов высказался об игре «Спартака» и «Динамо» в текущем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Можно ли назвать «Спартак» одним из фаворитов сезона? Я бы сказал, что да. «Спартак» играет очень целостно и его нельзя относить к выскочкам. У команды хороший вратарь, одна из лучших троек в лиге, есть глубина состава и группа молодых ребят. «Спартак» и «Динамо» — это две команды, которые могут пройти ЦСКА и СКА в плей-офф», — цитирует Филатова «РБ Спорт».

«Спартак» с 45 очками лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Динамо» (45 очков) уступает красно-белым по дополнительным показателям и идет вторым.