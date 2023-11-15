Филатов считает, что «Спартак» и «Динамо» можно назвать фаворитами сезона КХЛ: «Они могут пройти ЦСКА и СКА в плей-офф»
Российский хоккеист Никита Филатов высказался об игре «Спартака» и «Динамо» в текущем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Можно ли назвать «Спартак» одним из фаворитов сезона? Я бы сказал, что да. «Спартак» играет очень целостно и его нельзя относить к выскочкам. У команды хороший вратарь, одна из лучших троек в лиге, есть глубина состава и группа молодых ребят. «Спартак» и «Динамо» — это две команды, которые могут пройти ЦСКА и СКА в плей-офф», — цитирует Филатова «РБ Спорт».
«Спартак» с 45 очками лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Динамо» (45 очков) уступает красно-белым по дополнительным показателям и идет вторым.
Положение команд
Футбол
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|31
|19
|12
|42
|2
|Лада
|31
|18
|13
|41
|3
|Авангард
|30
|19
|11
|41
|4
|Автомобилист
|33
|18
|15
|40
|5
|Ак Барс
|30
|18
|12
|38
|6
|Сал. Юлаев
|30
|18
|12
|37
|7
|Трактор
|30
|16
|14
|35
|8
|Сибирь
|30
|14
|16
|31
|9
|Амур
|29
|12
|17
|30
|10
|Нефтехимик
|30
|12
|18
|29
|11
|Барыс
|31
|9
|22
|25
|12
|Адмирал
|28
|7
|21
|19
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|31
|21
|10
|45
|2
|Динамо М
|30
|21
|9
|45
|3
|Локомотив
|29
|18
|11
|38
|4
|Торпедо
|31
|18
|13
|38
|5
|СКА
|29
|16
|13
|32
|6
|ЦСКА
|29
|15
|14
|32
|7
|Динамо Мн
|29
|14
|15
|32
|8
|Северсталь
|29
|13
|16
|31
|9
|Сочи
|31
|12
|19
|26
|10
|Куньлунь РС
|34
|10
|24
|25
|11
|Витязь
|31
|10
|21
|24
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|15.11
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ЦСКА – Амур
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