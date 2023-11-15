ЦСКА победил «Амур», Нестеров оформил дубль
ЦСКА дома обыграл «Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
У хозяев дубль оформил Никита Нестеров, ему дважды ассистировал Михаил Григоренко. У гостей шайбу забросил Александр Щемеров.
ЦСКА набрал 34 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» с 30 очками занимает 9-е место «Востока».
18 ноября ЦСКА отправится в гости к «Сочи». «Амур» поедет в Нижнекамск на игру с «Нефтехимиком» 17 ноября.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы: Нестеров — 6 (Григоренко), 25:03 — 1:0. Щемеров — 2 (бол., Хохлачев), 52:31 — 1:1. Нестеров — 7 (бол., Соркин, Григоренко), 55:55 — 2:1.
Вратари: Гамзин — Бобков.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 30 (9+10+11) — 37 (17+9+11).
Судьи: Бирин, Дударов.
15 ноября. Москва. «ЦСКА Арена». 5011 зрителей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|31
|19
|12
|42
|2
|Лада
|31
|18
|13
|41
|3
|Авангард
|30
|19
|11
|41
|4
|Автомобилист
|33
|18
|15
|40
|5
|Ак Барс
|30
|18
|12
|38
|6
|Сал. Юлаев
|30
|18
|12
|37
|7
|Трактор
|30
|16
|14
|35
|8
|Сибирь
|30
|14
|16
|31
|9
|Амур
|30
|12
|18
|30
|10
|Нефтехимик
|30
|12
|18
|29
|11
|Барыс
|31
|9
|22
|25
|12
|Адмирал
|28
|7
|21
|19
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|31
|21
|10
|45
|2
|Динамо М
|30
|21
|9
|45
|3
|Локомотив
|29
|18
|11
|38
|4
|Торпедо
|31
|18
|13
|38
|5
|ЦСКА
|30
|16
|14
|34
|6
|СКА
|29
|16
|13
|32
|7
|Динамо Мн
|29
|14
|15
|32
|8
|Северсталь
|29
|13
|16
|31
|9
|Сочи
|31
|12
|19
|26
|10
|Куньлунь РС
|34
|10
|24
|25
|11
|Витязь
|31
|10
|21
|24
|15.11
|19:30
|
ЦСКА – Амур
|2 : 1