ФХР признала ЦСКА чемпионом России, «Ак Барс» и СКА поделили второе место
Федерация хоккея России на официальном сайте объявила победителя и призеров чемпионата России по хоккею.
Победителем был признан ЦСКА, «Ак Барс» и СКА разделили второе место, так как обе команды имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам. Бронзовым призером стало московское «Динамо».
Для определения места отмечались несколько факторов:
Места в итоговой таблице распределяются с учетом результатов первого раунда плей-офф и регулярного чемпионата.
Российские команды, победившие в первом раунде плей-офф, занимают места с учетом количества очков, набранных в регулярном чемпионате.
Российские команды, не прошедшие во второй раунд плей-офф, занимают места в итоговой таблице согласно количеству очков, набранных в регулярном чемпионате.
Итоговая таблица чемпионата России:
1. ЦСКА — 94
2. «Ак Барс» / СКА — 93
3. «Динамо» М — 82
4. «Сибирь» — 74
5. «Салават Юлаев» — 68
6. «Авангард» — 83
7. «Автомобилист» — 78
8. «Спартак» — 77
9. «Локомотив» — 73
10. «Металлург» — 65
11. «Витязь» — 65
12. «Торпедо» — 64
13. «Нефтехимик» — 64
14. «Амур» — 62
15. ХК «Сочи» — 59
16. «Северсталь» — 58
17. «Трактор» — 56
18. «Адмирал» — 56
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