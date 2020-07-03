ФХР признала ЦСКА чемпионом России, «Ак Барс» и СКА поделили второе место

Федерация хоккея России на официальном сайте объявила победителя и призеров чемпионата России по хоккею.

Победителем был признан ЦСКА, «Ак Барс» и СКА разделили второе место, так как обе команды имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам. Бронзовым призером стало московское «Динамо».

Для определения места отмечались несколько факторов:

Места в итоговой таблице распределяются с учетом результатов первого раунда плей-офф и регулярного чемпионата.

Российские команды, победившие в первом раунде плей-офф, занимают места с учетом количества очков, набранных в регулярном чемпионате.

Российские команды, не прошедшие во второй раунд плей-офф, занимают места в итоговой таблице согласно количеству очков, набранных в регулярном чемпионате.

Итоговая таблица чемпионата России:

1. ЦСКА — 94

2. «Ак Барс» / СКА — 93

3. «Динамо» М — 82

4. «Сибирь» — 74

5. «Салават Юлаев» — 68

6. «Авангард» — 83

7. «Автомобилист» — 78

8. «Спартак» — 77

9. «Локомотив» — 73

10. «Металлург» — 65

11. «Витязь» — 65

12. «Торпедо» — 64

13. «Нефтехимик» — 64

14. «Амур» — 62

15. ХК «Сочи» — 59

16. «Северсталь» — 58

17. «Трактор» — 56

18. «Адмирал» — 56