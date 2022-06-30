«Феникс» стал победителем турнира КХЛ 3х3

«Феникс» в серии буллитов обыграл «Орион» в финальном матче турнира Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в формате 3х3.

Основное время матча завершилось со счетом 5:5. В серии буллитов «Феникс» был точнее — 2:0. В составе победителей выступали Александр Никишин, Владислав Каменев, Матвей Гуськов, Сергей Толчинский и другие игроки клубов КХЛ.

Третье место на турнире заняла команда «Персей», которая победила «Центавр» со счетом 4:3.

Турнир КХЛ 3х3 проходил с 22 по 30 июня на «Арене-Мытищи». Игры проходили в три периода по восемь минут на площадке 28х20 метров.

Общий призовой фонд соревнований составил 4,5 миллиона рублей. Победители получили 3 миллиона рублей, серебряные призеры — 1 миллион рублей, бронзовые — 500 тысяч рублей.