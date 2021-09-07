Федоров: «Для ЦСКА важно играть солидно и правильно все 60 минут»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:1).

«Была хорошая быстрая игра. В первые минуты матча нам удалось реализовать свои моменты. Думаю, наши ребята понимали, что мы должны независимо от счета шлифовать свою игру и готовиться к следующим поединкам. И так мы должны действовать весь сезон.

Можно ли сказать, что, кроме первых пяти минут, игра получилась равной? Вы правильно обратили на это внимание. Игра шла до гола. Канадский размер площадок подразумевает именно такую игру. Не скажу, что, поведя 3:0, мы снизили напор на ворота «Сочи». Но где-то мы все-таки стали играть с оглядкой на наши ворота, потому что мы говорили парням: нельзя терять шайбу в средней зоне, нельзя завозить ее из средней зоны в свою. Для нас важно играть солидно и правильно все 60 минут. И по счету, и на победу.

Давал ли я задание прессинговать «Сочи» в чужой зоне? Я думаю, играть в активный хоккей — это нормально для любой команды. «Сочи» тоже играл в активный хоккей. Да, это было заданием на игру. И хочу повторить: канадский размер площадки подразумевает активную игру. Мы хорошо сыграли и по месту, и по шайбе», — цитирует Федорова официальный сайт клуба.

По три очка в составе победителей набрали Сергей Плотников (1+2) и Константин Окулов (1+2).