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Третьяк о трагедии «Локомотива» в 2011-м: «Сдержать слезы было невозможно»

07:58
Владислав Третьяк. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владислав Третьяк. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о воспоминаниях, связанных с авиакатастрофой 7 сентября 2011 года, в которой погибли игроки и тренеры «Локомотива».

 
Рисунок болельщиков в&nbsp;память о&nbsp;погибших игроках &laquo;Локомотива&raquo;.«Они были для нас как боги». Как Ярославль пережил 10 лет после трагедии «Локомотива»

«С момента гибели «Локомотива» прошло уже 10 лет. Пройдет и 100 лет — мы все равно будем помнить эту команду, этих игроков, это трагическое событие. Я тогда находился в самой гуще событий. Видел и место крушения, и на панихиде присутствовал, когда приехал президент Владимир Путин. Гробы, скорбящие жены, дети. Сдержать слезы в тот момент было невозможно. Это трагедия мирового масштаба. Огромное горе. Об ушедших скорбила вся большая хоккейная семья.

В первую очередь это был серьезный удар по родственникам — папам, мамам, женам, детям. Светлая память о той команде живет и помогает нынешнему «Локомотиву», который с каждым годом становится все лучше и лучше. Это дает импульс всему городу. Огромное спасибо спонсорам и руководству клуба и болельщикам, мужественно пережившим трагедию и сделавшим все, чтобы большой хоккей остался в Ярославле. После таких ужасных событий «Локомотив» вообще мог закрыться. Давайте пожелаем команде и ее поклонникам удачи в нынешнем сезоне», — сказал Третьяк.

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Артур Хайруллин все материалы автора

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