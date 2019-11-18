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Фанаты «Трактора» объявили бойкот домашних матчей

09:19
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Фанаты челябинского «Трактора» из группировки «Сектор А» направили открытое письмо на имя президента хоккейного клуба, губернатора Алексея Текслера с требованием уволить гендиректора Бориса Видгофа и пересмотреть комплектование команды. Болельщики объявили о бессрочном бойкоте домашних матчей.

Заявление появилось вслед за акцией сотни активистов «Сектора А», демонстративно покинувшей арену «Трактор» в начале домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:4).

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