Фанаты «Трактора» объявили бойкот домашних матчей

Фанаты челябинского «Трактора» из группировки «Сектор А» направили открытое письмо на имя президента хоккейного клуба, губернатора Алексея Текслера с требованием уволить гендиректора Бориса Видгофа и пересмотреть комплектование команды. Болельщики объявили о бессрочном бойкоте домашних матчей.

Заявление появилось вслед за акцией сотни активистов «Сектора А», демонстративно покинувшей арену «Трактор» в начале домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:4).

Продолжение конфликта фанатов и «Трактора» pic.twitter.com/gBeFSjoGkB — Ivan Shitik (@Damassk) November 18, 2019

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