В «Куньлуне» сообщили, что не намерены продавать лидеров команды

Вице-президент «Куньлуня» Николай Феоктистов сообщил, что китайский клуб намерен продолжать борьбу за попадание в плей-офф КХЛ и не планирует продавать кого-то из лидеров команды.

«Хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар» рассчитывает продолжить борьбу за попадание в плей-офф и не намерен продавать или обменивать кого-либо из лидеров команды», — приводит слова Феоктистова ТАСС.

«Куньлунь» занимает десятую строчку в западной конференции, набрав 31 очко в 39 играх. Лидирует — «Динамо» (53 очка в 37 матчах).