Комиссия по определению лучших КХЛ на основании статистических данных выступлений игроков, предоставленных отделом статистики и аналитической оценки матчей, определила лауреатов семнадцатой недели турнира в четырех номинациях, информирует сайт лиги.

За неделю было сыграно 33 матча, в которых принимали участие 573 хоккеиста (42 вратаря — 192 защитника и 339 нападающих). Средняя результативность составила 5,76 шайбы за игру.

Лучшим вратарем был признан Илья Ежов («Витязь»), одержавший две победы в двух матчах недели, в том числе одну на ноль. По воротам Ежова было нанесено 69 бросков (34,5 в среднем за игру), из которых он отразил 97,1%. Коэффициент надёжности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут), составил 1,00. Сухая серия голкипера в данный момент составляет 84 минут и 17 секунд. Ежов был признан лучшим вратарем в шестой раз в карьере (по два раза в составе «Витязя», «Нефтехимика» и «Лады») и во второй раз в этом сезоне.

Лучшим защитником впервые был признан Эмиль Юсе («Спартак»), одержавший с командой две победы в трех матчах недели. Юсе набрал 6 (3+3) очков, не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+4». Шайба в матче с «Тракторов» (6:2) стала победной для его команды. Среднее игровое время составило 20 минут и 15 секунд, Юсе совершил два силовых приема, заблокировал четыре броска и трижды на нем нарушали правила.

Лучшим нападающим впервые был признан Шэйн Принс («Динамо» Мн), одержавший с командой две победы в трех матчах недели. Принс набрал 6 (4+2) очков, сделал два дубля и забросил две победные шайбы. Форвард минчан не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+2». Всего Принс нанес 17 бросков по воротам соперника, совершил один силовой прием и на нем дважды нарушали правила.

Лучшим новичком третий раз в этом сезоне был признан Иван Чехович («Торпедо»). На счету 22-летнего форварда 3 (2+1) очка. Чехович не завершил ни одну из игр с отрицательным показателем полезности, общий показатель составил «+2», нанес 13 бросков по воротам.