Евгений Тимкин: "Магнитка" не подготовилась к матчу против "Трактора"

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Евгений Тимкин отметил, что команда недооценила "Трактор" (1:4) во второй игре Мемориала Ромазана. Он также добавил, что делает все возможное, выполняя свой объем черновой работы.

– Не реализовали свои моменты и, наверное, недооценили соперника, – отметил Тимкин.

– Показалось, что было очень много силовой борьбы?

– Показалось, наверное. Не было ничего особенного.

– Смутили результаты "Трактора" на турнире в Астане? Поэтому недооценили соперника?

– Нет, скорее всего, просто не подготовились. Будем думать.

– Что тренерский штаб говорит насчет большинства? Что надо поменять?

– Наверное, у тренерского штаба надо спросить, я в большинстве не играю.

– В связи с тем, что идет перестройка первого звена, ложится ли дополнительная ответственность на остальные тройки?

– Как всегда, на нас всегда лежит ответственность – в меньшинстве играем и большую черновую работу проделываем. Задачи не меняются. В принципе, все тоже самое остается. (Юрий ШИРИНКИН)