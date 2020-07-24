«Это просто смех». Скудра прокомментировал слух о том, что он бросал бутылкой в Демченко

Бывший тренер «Трактора» Петерис Скудра прокомментировал информацию о конфликте с голкипером Василием Демченко. Специалист был назначен главным тренером рижского «Динамо».

— Прошло уже достаточно времени после увольнения из челябинского «Трактора». Пришло понимание, почему после такой удачной предсезонки все пошло прахом в регулярке?

— Есть один простой ответ (перебивает). Когда в лазарет попадают семь человек из первых двух звеньев, трудно дать тот результат, который ты планировал. Вот и все. Ника Бэйлена мы потеряли в первой же игре, и при мне он так и не вернулся. Поэтому, когда у тебя нет глубины состава, сыграть на уровне той же предсезонки просто нереально. Это надо признать.

— Продолжая вашу мысль о травмах — решение об отставке вас удивило?

-Нет, а что тут может удивить? Руководство показало, что хочет что-то изменить. Понимаете, я не работаю, чтобы бояться, что меня уволят. Если бы я боялся, это не было бы моей профессией. Поэтому никакой шоковой ситуации не было — воспринял все абсолютно нормально. Повторюсь, я получил новый опыт, которого у меня не было до этого.

— В прессе неоднократно появлялись слухи о вашем конфликте с вратарем Василием Демченко. Мол, доходило чуть-ли не до того, что вы бросали в него бутылкой. Есть ли основания для подобных разговоров?

— Это, конечно, смешно читать. У нас с Василием был отличный диалог. Знаю, что он тоже очень переживал за свою игру. Поверьте, кроме поддержки с моей стороны в отношении Василия ничего не было. Это просто смех.

— Вы можете объяснить, почему прошлый сезон у Василия не задался?

— Я не буду комментировать в прессе игру Демченко. Он — отличный парень, который будет работать над собой, чтобы становиться лучше. Хоккеисты — живые люди. Какой-то сезон получился лучше, какой-то хуже. Василий — талантливый парень, он должен продолжать работать над собой. Сейчас он принял вызов Северной Америки. Поедет пробиваться, будет работать над собой — это говорит о нем только с хорошей стороны. Не думаю, что его задача сдвинуть Кэри Прайса. Он поедет прогрессировать, а дальше будет видно. Его решение вызывает у меня только уважение. (Михаил Скрыль)

Полностью интервью Петериса Скудры — здесь.