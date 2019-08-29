Эрик О'Делл: «Магнитогорск небольшой, и оттого очень уютный»

Новичок магнитогорского «Металлурга» Эрик О'Делл рассказал, как проходит его адаптация в команде и чего он ждет от сезона.

— Когда закончился прошлый сезон, я начал размышлять над тем, где продолжить карьеру. Было несколько предложений, — цитирует форварда официальный сайт КХЛ. - Как-то раз мне позвонил Брэндон Козун и сказал, что переходит в «Металлург». После этого сразу стало проще определиться с выбором. Я знал, что в Магнитогорске хорошая организация, отличная команда, цель которой — Кубок Гагарина. Именно этот фактор стал для меня определяющим. Здесь каждая игра — на победу, шаг к большой цели. Думаю, у нас есть неплохие шансы.

— Что скажешь в целом о КХЛ?

— Здесь хоккей очень высокого уровня. Могу сказать, что это везение — выступать в КХЛ. Я получаю удовольствие от работы здесь, от этого чемпионата. Мне очень нравится. Перелеты? Да, поначалу было непросто. Но теперь я привык и отношусь спокойно. Тем более, что по-настоящему тяжелый и дальний выезд — на Дальний Восток — всего один раз за сезон.

— Как тебе Магнитогорск?

— До конца, конечно, я город еще не изучил. Но в целом уже ориентируюсь, это несложно. В основном провожу время дома. Иногда выбираюсь в ресторан поужинать. Здесь есть несколько хороших заведений, где вкусно готовят. Пару раз был в торговых центрах. Каждый день узнаю город все лучше и лучше. Магнитогорск небольшой, и оттого очень уютный — многие знают друг друга.

— На следующей неделе новичков «Металлурга» по традиции ждет экскурсия на Магнитогорский металлургический комбинат.

— Пока не знаю, чего от этого ждать. Но мне рассказывали — это что-то потрясающее! Здорово увидеть собственными глазами, как работает это предприятие. Труд людей, вокруг которых построен целый город, вызывает большое уважение. Это наши болельщики, и они привыкли к большой ответственности и сложной работе. Мы должны помнить об этом и играть столь же искренне.

— Чего ждешь от нового сезона?

— Только победы! Я в ожидании чего-то особенного. У нас очень хороший состав по всем линиям. Сильные вратари, надежная оборона, мощное нападение. Все парни — настоящие профессионалы. Поскорее бы уже начался чемпионат! Изо дня в день нужно работать, хорошо начать сезон и шаг за шагом идти к своей цели.

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