Еременко пропустил 3 шайбы и был заменен на 29-й минуте игры с «Северсталью»

Голкипер Александр Еременко был заменен по ходу 6-го матча серии Кубка Гагарина против «Северстали». Тренерский штаб московского «Динамо» принял решение заменить вратаря после третьей пропущенной шайбы. На 29-й минуте в воротах бело-голубых его заменил Иван Бочаров.