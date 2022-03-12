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Сегодня, 16:42

СКА может лишиться Кемппайнена перед серией со «Спартаком»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Йоонас Кемппайнен.
Фото ХК СКА.

Как стало известно «СЭ», СКА может лишиться финского форварда Йоонаса Кемппайнена перед серией второго раунда Кубка Гагарина против «Спартака».

Ранее клубы КХЛ лишились 10 игроков, отправившихся домой из-за политической ситуации.

У Кемппайнена рецидив старой травмы, он отправился в Финляндию.

В регулярном чемпионате Кемппайнен набрал 27 (13+14) очков в 40 матчах. В плей-офф на его счету 1 гол в 4 встречах.

Йоонас Кемппайнен
ХК СКА
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/2 финала конференции Счет в серии
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
1. СКА - Спартак
0 - 0
2. СКА - Спартак
0 - 0
3. Спартак - СКА
0 - 0
4. Спартак - СКА
0 - 0
0 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
2. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
3. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
4. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
0 - 0
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 3
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
0 - 0
2 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
3 - 2
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
0 - 0
3 - 2
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
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5. Металлург - Барыс
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Северсталь – Динамо М
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