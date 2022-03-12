СКА может лишиться Кемппайнена перед серией со «Спартаком»

Как стало известно «СЭ», СКА может лишиться финского форварда Йоонаса Кемппайнена перед серией второго раунда Кубка Гагарина против «Спартака».

Ранее клубы КХЛ лишились 10 игроков, отправившихся домой из-за политической ситуации.

У Кемппайнена рецидив старой травмы, он отправился в Финляндию.

В регулярном чемпионате Кемппайнен набрал 27 (13+14) очков в 40 матчах. В плей-офф на его счету 1 гол в 4 встречах.