СКА может лишиться Кемппайнена перед серией со «Спартаком»
Как стало известно «СЭ», СКА может лишиться финского форварда Йоонаса Кемппайнена перед серией второго раунда Кубка Гагарина против «Спартака».
Ранее клубы КХЛ лишились 10 игроков, отправившихся домой из-за политической ситуации.
У Кемппайнена рецидив старой травмы, он отправился в Финляндию.
В регулярном чемпионате Кемппайнен набрал 27 (13+14) очков в 40 матчах. В плей-офф на его счету 1 гол в 4 встречах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|3 - 2
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
Результаты / календарь
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18.03
19.03
20.03
21.03
|12.03
|16:00
|
Северсталь – Динамо М
|- : -
|12.03
|17:00
|
Авангард – Ак Барс
|- : -
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