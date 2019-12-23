Эмоции и страсть «Зеленого дерби»
23:18
В вынесенном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в Давосе играет против «Ак Барса». Перед началом третьего периода счет остается равным — 3:3.
Игра выдалась очень эмоциональной. Это видно на примере защитника казанцев Альберта Яруллина. После одной из смен он был так недоволен, что начал бросать клюшки на скамейке и бить коньками по борту.
Эмоции и страсть — это «Зелёное дерби» ? pic.twitter.com/dDraztKRnm— ХК Ак Барс (@hcakbars) December 23, 2019
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