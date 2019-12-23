Эмоции и страсть «Зеленого дерби»

В вынесенном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в Давосе играет против «Ак Барса». Перед началом третьего периода счет остается равным — 3:3.

Игра выдалась очень эмоциональной. Это видно на примере защитника казанцев Альберта Яруллина. После одной из смен он был так недоволен, что начал бросать клюшки на скамейке и бить коньками по борту.