Защитник «Сибири» Кудако назвал причины поражения в четвертом матче серии с «Салаватом Юлаевым»

Защитник «Сибири» Вадим Кудако назвал причины поражения в четвертом матче серии первого раунда плей-офф против «Салавата Юлаева» (3:6).

«Я не скажу, что мы физически или эмоционально были не готовы к игре. Скорее мы оказались не готовы к агрессивному стилю «Салавата Юлаева». Нужно было сразу взять инициативу в свои руки, что мы сделать не смогли. Еще нас подвели невынужденные удаления. Все мы в команде понимаем ответственность, но соперник не дал нам сразу почувствовать свою игру», — цитирует Кудако сайт КХЛ.

«Салават Юлаев» упрочил свое преимущество над «Сибирью» в серии до четырех побед, в которой ведет 3-1. Следующая встреча соперников пройдет 10 марта в Уфе.