Защитник «Сибири» Кудако назвал причины поражения в четвертом матче серии с «Салаватом Юлаевым»
Защитник «Сибири» Вадим Кудако назвал причины поражения в четвертом матче серии первого раунда плей-офф против «Салавата Юлаева» (3:6).
«Я не скажу, что мы физически или эмоционально были не готовы к игре. Скорее мы оказались не готовы к агрессивному стилю «Салавата Юлаева». Нужно было сразу взять инициативу в свои руки, что мы сделать не смогли. Еще нас подвели невынужденные удаления. Все мы в команде понимаем ответственность, но соперник не дал нам сразу почувствовать свою игру», — цитирует Кудако сайт КХЛ.
«Салават Юлаев» упрочил свое преимущество над «Сибирью» в серии до четырех побед, в которой ведет 3-1. Следующая встреча соперников пройдет 10 марта в Уфе.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 0
|3 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 3
|0 - 3
|
Динамо М - Северсталь
|1 - 2
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|3 - 1
|
Металлург - Барыс
|3 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
Результаты / календарь
12.01
13.01
14.01
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
|8.03
|13:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|3 : 6
|8.03
|17:00
|
Авангард – Ак Барс
|- : -
|8.03
|17:00
|
Северсталь – Динамо М
|- : -
|8.03
|17:10
|
Динамо Мн – СКА
|- : -
Новости