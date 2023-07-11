Экс-тренер «Металлурга» Воробьев рассказал, что у Лайпсика есть татуировка на русском языке
Бывший главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев отреагировал на желание форварда СКА Брендана Лайпсика получить российское гражданство.
«Он как-то мельком говорил, что не против получения российского гражданства. Это быстрый, очень резкий игрок, был лидером в «Металлурге» первый и второй год. Несомненно, это усиление для СКА. У него даже есть татуировка на русском языке, которую он, кажется, сделал после первого года в «Магнитке». Парень он довольно общительный и понимает русский язык. Старался разговаривать с ребятами», — приводит ТАСС слова Воробьева.
Лайпсик перешел в СКА в июне 2023 года, подписав контракт с петербургским клубом на два года. Ранее канадец выступал за «Металлург». В минувшем сезоне нападающий набрал 44 (11+33) очка за 65 матчей регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 11 (2+9) очков в 11 играх.
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