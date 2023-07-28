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Сегодня, 11:00

Немировски: «Ларионов добавил в «Торпедо» много своего»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Бывший главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски в интервью «СЭ» рассказал о том, заложил ли он базу для команды Игоря Ларионова.

— Вы расстались с Максимом Гафуровым и Александром Харламовым в нормальных отношениях? Насколько помню, «Торпедо» с вами расторг раньше времени и так истекавший контракт.

— Все уже знали, что я ухожу. Изначально мне предлагали двухлетний контракт, но я подписал его только на один год. Это было решено достаточно давно. Мы расстались с Гафуровым и Харламовым в хороших отношениях.

— Согласны, что вы заложили фундамент нынешнего «Торпедо»? До прихода Ларионова команда уже несколько лет двигалась в интересном атакующем векторе.

— С приходом Ларионова игрокам не нужно было долго перестраиваться на новые требования. Однако, конечно, Игорь Николаевич добавил много своего. Если тренер после себя оставил много хороших вещей, то зачем все рушить? Например, при Мартемьянове «Сибирь» очень здорово играла в обороне, и это мне может только помочь. Я не собираюсь ничего ломать.

Ларионов возглавил «Торпедо» в мае прошлого года. Нижегородская команда под его руководством дошла до второго раунда плей-офф КХЛ, где уступила в серии петербургскому СКА со счетом 0-4.

Полное интервью Дэвида Немировски «СЭ» здесь

Дэвид Немировски
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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