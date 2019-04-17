Экс-игрок "Ак Барса" Обухов избил девушку на улице

Бывший хоккеист "Ак Барса" Дмитрий Обухов избил девушку из-за конфликта на дороге, сообщает "Бизнес-Online" со ссылкой на саму пострадавшую. Автомобиль девушки преградил проезд "Мерседесу" без номерных знаков – в нем находился Обухов. Он дважды подходил к ней и бил, что зафиксировано камерами видеонаблюдения.

Инцидент произошел в Казани 12 апреля. Девушка обратилась в заявлением в полицию, где его приняли. Она сняла побои, в травмпункте зафиксировали ушибы мягких тканей лица и кровоподтек головы, также были подозрения на сотрясение мозга. Обухов в телефонном разговоре с девушкой после конфликта свою вину якобы отказался признать, заявив, что она сама виновата, а он ответил на грубость.

Напомним, что Обухов завершил карьеру хоккеиста в этом году. В прошлом сезоне он выступал в ВХЛ за "Барс", откуда был отчислен. Он пытался пройти просмотр в "Дукле", но словацкий клуб его не принял.