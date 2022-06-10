Экс-хоккеист «Спартака» Людучин рассказал о драке с одноклубником Рыбиным
Бывший нападающий «Спартака» Роман Людучин в интервью «СЭ» вспомнил драку с одноклубником Максимом Рыбиным.
— Как вы с Максимом Рыбиным, здоровяком, дрались в раздевалке? Хотим подробностей!
— О-хо-хо! Мы ж оба дерзкие. Я был совсем молодой, выходил в четвертом звене — а Макс уже лидер, капитан «Спартака». Что-то я смену переиграл, не успел вовремя на лавку вернуться. Самый конец периода. Макс начал пихать, я огрызнулся.
— Потом команда заходит в раздевалку — а вы там по полу катаетесь.
— Да, да...
— Ну и как до такого дошло?
— На скамейке нас Владимир Капуловский, второй тренер, одернул: «Успокойтесь!» Тут сирена, идем в раздевалку. Рыбин бурчит на ходу на меня, я тоже «бу-бу-бу...» Причем мы впереди, команда где-то сзади. В раздевалке сажусь, кладу перчатки, шлем — вижу, Макс приближается.
— Бьет сразу?
— Ну!
— Так кто кого?
— А не сказать, чтобы был победитель. В один угол переместились, в другой... Тут команда появляется, Димка Уппер первым шел. Видит это: «Ой!» Матч в разгаре — а свои дерутся! Шкафы шатаются!
— Прекрасная, должно быть, картина.
— Яркое воспоминание для всех, кто видел. Но мы с Максом нормально ладим.
— Он парень-то хороший.
— Такой серьезный мужчина. У нас лет семь разницы. Ему было 26, а мне 19! Очень тогда ощущалось! Я на людей смотрел: «Ему 30. Блин, когда ж мне столько-то будет? Это ж старость — как он еще играет?»
— У потасовки с Рыбиным было продолжение?
— Да что вы! После матча помирились! Мы и с Баранкой дрались на тренировке, и с Бутурлиным. Однажды с Серегой Акимовым шайбу не поделили на буллитах. Замес пошел, бам-бам... Так он мне в шлем попал — сломал руку.
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СКА - Спартак
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
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Трактор - Сал. Юлаев
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4