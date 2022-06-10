Экс-хоккеист «Спартака» Людучин рассказал о драке с одноклубником Рыбиным

Бывший нападающий «Спартака» Роман Людучин в интервью «СЭ» вспомнил драку с одноклубником Максимом Рыбиным.

— Как вы с Максимом Рыбиным, здоровяком, дрались в раздевалке? Хотим подробностей!

— О-хо-хо! Мы ж оба дерзкие. Я был совсем молодой, выходил в четвертом звене — а Макс уже лидер, капитан «Спартака». Что-то я смену переиграл, не успел вовремя на лавку вернуться. Самый конец периода. Макс начал пихать, я огрызнулся.

— Потом команда заходит в раздевалку — а вы там по полу катаетесь.

— Да, да...

— Ну и как до такого дошло?

— На скамейке нас Владимир Капуловский, второй тренер, одернул: «Успокойтесь!» Тут сирена, идем в раздевалку. Рыбин бурчит на ходу на меня, я тоже «бу-бу-бу...» Причем мы впереди, команда где-то сзади. В раздевалке сажусь, кладу перчатки, шлем — вижу, Макс приближается.

— Бьет сразу?

— Ну!

— Так кто кого?

— А не сказать, чтобы был победитель. В один угол переместились, в другой... Тут команда появляется, Димка Уппер первым шел. Видит это: «Ой!» Матч в разгаре — а свои дерутся! Шкафы шатаются!

— Прекрасная, должно быть, картина.

— Яркое воспоминание для всех, кто видел. Но мы с Максом нормально ладим.

— Он парень-то хороший.

— Такой серьезный мужчина. У нас лет семь разницы. Ему было 26, а мне 19! Очень тогда ощущалось! Я на людей смотрел: «Ему 30. Блин, когда ж мне столько-то будет? Это ж старость — как он еще играет?»

— У потасовки с Рыбиным было продолжение?

— Да что вы! После матча помирились! Мы и с Баранкой дрались на тренировке, и с Бутурлиным. Однажды с Серегой Акимовым шайбу не поделили на буллитах. Замес пошел, бам-бам... Так он мне в шлем попал — сломал руку.