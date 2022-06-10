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Бывший хоккеист «Спартака» рассказал, что проигрывал больше миллиона за ночь в азартных играх

Юрий Голышак
,  
Александр Кружков
Читать «СЭ» в
Роман Людучин празднует забитый гол.
Фото photo.khl.ru

Бывший форвард «Спартака» Роман Людучин в интервью «СЭ» рассказал о своей игромании.

— Есть у меня грешки — азартный я человек!

— А-а, все ясно. Автоматы?

— Покер, блек-джек, автоматы... Немногие люди могут с этого соскочить сами!

— Вам-то удалось?

— Ладно, раскололи меня! Разожгли! До какого-то момента не понимал, что это превратилось в проблему. Думал: вот алкоголизм, наркомания действительно проблемы! А что такое игра? Да захочу — завтра перестану! Не буду играть — и все.

— Хочу — играю. Не хочу — не играю.

— Да. Но это коварная штука! Только поверил в свои силы — возвращается. Как-то месяца два не играл. Потом думаю: «Разочек. Проиграю пять тысяч. Ну, десять». Незаметно ушло 20. А дальше миллион, два, три! Сидишь такой: да-а... Хватит. Человек с другой слабостью, алкоголизмом, мне сказал: «Пока ты не осознаешь, что игромания — болезнь, не сползешь».

— Разумно.

— С этим нужно работать, обращаться за помощью к психологам.

— Как же вы соскочили?

— Да никак!

— ?

— Деньги-то однажды заканчиваются. Приходится занимать. Поверьте, вот здесь начинается жизнь, полная драм.

— В какой-то момент вы обнулились?

— Конечно! Да не просто обнулился! Были чертовски сложные ситуации. Но сейчас вы всю мою книгу раскроете...

— В долги залезли?

— Да какие! Это еще до КХЛ случалось. Вся моя жизнь — аритмия. Из крайности в крайность! Знаете что? Читайте книгу!

— Теперь-то уж точно прочтем. Помните самый лютый проигрыш?

— У меня ощущение, что разом я много не проигрывал. Чуть-чуть здесь — чуть-чуть там. Вдруг оказывается, что просадил в пятьдесят раз больше, чем мог позволить. Кричишь себе: а-а, стоп! Проходит время — и история повторяется. Я заметил: все мои проигрыши случались, когда не хватало горячих эмоций. К примеру, травмировался, просто смотреть хоккей скучно — а не поставить ли мне на счет? И ты опять в ловушке! Но какие же ощущения, когда выигрываешь!

— Это самое страшное. Дьявольщина.

— В том-то и дело. Финал всегда один. К тому же теперь все проще и коварнее. Раньше надо было куда-то идти, искать казино, автоматы. Сидеть в прокуренном зале, кашлять, плеваться от этого дыма. Сейчас можно остаться с голой жопой, сидя дома с телефоном в руке.

— Вам удавалось?

— Через телефон? Так и было! Начинал с мелочи — и «залипал». Терял счет времени. Потом смотришь: «О, миллиона нет...»

— А говорите, много зараз не проигрывали. Случалось, и миллион уходил?

— Бывало и больше.

— После такого проигрыша все выжжено в душе?

— Выжжено! А еще у тебя послезавтра матч — и висит вот это. Выходишь на лед пустой. Ты в «минусе», позавчера были «баллоны» у Крикунова или Разина. Умирал за полтора миллиона в месяц — и спустил их за одну ночь! Да, интересная у меня жизнь...

Роман Людучин. «Спускал полтора миллиона за одну ночь». Интервью хоккеиста Людучина: игромания, откаты в хоккее, драки с партнерами

Роман Людучин
Хоккей
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
Результаты / календарь
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30.04
30.04 15:00
Металлург – ЦСКА
 1 : 4
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