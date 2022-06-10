Бывший хоккеист «Спартака» рассказал, что проигрывал больше миллиона за ночь в азартных играх

Бывший форвард «Спартака» Роман Людучин в интервью «СЭ» рассказал о своей игромании.

— Есть у меня грешки — азартный я человек!

— А-а, все ясно. Автоматы?

— Покер, блек-джек, автоматы... Немногие люди могут с этого соскочить сами!

— Вам-то удалось?

— Ладно, раскололи меня! Разожгли! До какого-то момента не понимал, что это превратилось в проблему. Думал: вот алкоголизм, наркомания действительно проблемы! А что такое игра? Да захочу — завтра перестану! Не буду играть — и все.

— Хочу — играю. Не хочу — не играю.

— Да. Но это коварная штука! Только поверил в свои силы — возвращается. Как-то месяца два не играл. Потом думаю: «Разочек. Проиграю пять тысяч. Ну, десять». Незаметно ушло 20. А дальше миллион, два, три! Сидишь такой: да-а... Хватит. Человек с другой слабостью, алкоголизмом, мне сказал: «Пока ты не осознаешь, что игромания — болезнь, не сползешь».

— Разумно.

— С этим нужно работать, обращаться за помощью к психологам.

— Как же вы соскочили?

— Да никак!

— ?

— Деньги-то однажды заканчиваются. Приходится занимать. Поверьте, вот здесь начинается жизнь, полная драм.

— В какой-то момент вы обнулились?

— Конечно! Да не просто обнулился! Были чертовски сложные ситуации. Но сейчас вы всю мою книгу раскроете...

— В долги залезли?

— Да какие! Это еще до КХЛ случалось. Вся моя жизнь — аритмия. Из крайности в крайность! Знаете что? Читайте книгу!

— Теперь-то уж точно прочтем. Помните самый лютый проигрыш?

— У меня ощущение, что разом я много не проигрывал. Чуть-чуть здесь — чуть-чуть там. Вдруг оказывается, что просадил в пятьдесят раз больше, чем мог позволить. Кричишь себе: а-а, стоп! Проходит время — и история повторяется. Я заметил: все мои проигрыши случались, когда не хватало горячих эмоций. К примеру, травмировался, просто смотреть хоккей скучно — а не поставить ли мне на счет? И ты опять в ловушке! Но какие же ощущения, когда выигрываешь!

— Это самое страшное. Дьявольщина.

— В том-то и дело. Финал всегда один. К тому же теперь все проще и коварнее. Раньше надо было куда-то идти, искать казино, автоматы. Сидеть в прокуренном зале, кашлять, плеваться от этого дыма. Сейчас можно остаться с голой жопой, сидя дома с телефоном в руке.

— Вам удавалось?

— Через телефон? Так и было! Начинал с мелочи — и «залипал». Терял счет времени. Потом смотришь: «О, миллиона нет...»

— А говорите, много зараз не проигрывали. Случалось, и миллион уходил?

— Бывало и больше.

— После такого проигрыша все выжжено в душе?

— Выжжено! А еще у тебя послезавтра матч — и висит вот это. Выходишь на лед пустой. Ты в «минусе», позавчера были «баллоны» у Крикунова или Разина. Умирал за полтора миллиона в месяц — и спустил их за одну ночь! Да, интересная у меня жизнь...