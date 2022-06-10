Бывший хоккеист «Спартака» рассказал, что проигрывал больше миллиона за ночь в азартных играх
Бывший форвард «Спартака» Роман Людучин в интервью «СЭ» рассказал о своей игромании.
— Есть у меня грешки — азартный я человек!
— А-а, все ясно. Автоматы?
— Покер, блек-джек, автоматы... Немногие люди могут с этого соскочить сами!
— Вам-то удалось?
— Ладно, раскололи меня! Разожгли! До какого-то момента не понимал, что это превратилось в проблему. Думал: вот алкоголизм, наркомания действительно проблемы! А что такое игра? Да захочу — завтра перестану! Не буду играть — и все.
— Хочу — играю. Не хочу — не играю.
— Да. Но это коварная штука! Только поверил в свои силы — возвращается. Как-то месяца два не играл. Потом думаю: «Разочек. Проиграю пять тысяч. Ну, десять». Незаметно ушло 20. А дальше миллион, два, три! Сидишь такой: да-а... Хватит. Человек с другой слабостью, алкоголизмом, мне сказал: «Пока ты не осознаешь, что игромания — болезнь, не сползешь».
— Разумно.
— С этим нужно работать, обращаться за помощью к психологам.
— Как же вы соскочили?
— Да никак!
— ?
— Деньги-то однажды заканчиваются. Приходится занимать. Поверьте, вот здесь начинается жизнь, полная драм.
— В какой-то момент вы обнулились?
— Конечно! Да не просто обнулился! Были чертовски сложные ситуации. Но сейчас вы всю мою книгу раскроете...
— В долги залезли?
— Да какие! Это еще до КХЛ случалось. Вся моя жизнь — аритмия. Из крайности в крайность! Знаете что? Читайте книгу!
— Теперь-то уж точно прочтем. Помните самый лютый проигрыш?
— У меня ощущение, что разом я много не проигрывал. Чуть-чуть здесь — чуть-чуть там. Вдруг оказывается, что просадил в пятьдесят раз больше, чем мог позволить. Кричишь себе: а-а, стоп! Проходит время — и история повторяется. Я заметил: все мои проигрыши случались, когда не хватало горячих эмоций. К примеру, травмировался, просто смотреть хоккей скучно — а не поставить ли мне на счет? И ты опять в ловушке! Но какие же ощущения, когда выигрываешь!
— Это самое страшное. Дьявольщина.
— В том-то и дело. Финал всегда один. К тому же теперь все проще и коварнее. Раньше надо было куда-то идти, искать казино, автоматы. Сидеть в прокуренном зале, кашлять, плеваться от этого дыма. Сейчас можно остаться с голой жопой, сидя дома с телефоном в руке.
— Вам удавалось?
— Через телефон? Так и было! Начинал с мелочи — и «залипал». Терял счет времени. Потом смотришь: «О, миллиона нет...»
— А говорите, много зараз не проигрывали. Случалось, и миллион уходил?
— Бывало и больше.
— После такого проигрыша все выжжено в душе?
— Выжжено! А еще у тебя послезавтра матч — и висит вот это. Выходишь на лед пустой. Ты в «минусе», позавчера были «баллоны» у Крикунова или Разина. Умирал за полтора миллиона в месяц — и спустил их за одну ночь! Да, интересная у меня жизнь...
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4