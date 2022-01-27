Экс-форвард СКА Морозов может перейти в клуб чемпионата Финляндии

По информации «СЭ», один клуб из финского чемпионата интересуется форвардом «Сочи» Иваном Морозовым.

Контракт нападающего с южанами истекает 30 апреля 2022 года, однако в связи с вероятностью досрочного завершения регулярного чемпионата КХЛ сочинский клуб может больше не сыграть в этом сезоне ни одного матча.

В этом сезоне 21-летний Морозов сыграл в 22 матчах и набрал 11 (5+6) очков.