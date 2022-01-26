В Казани убит экс-хоккеист «Реактора»

В Казани убит бывший профессиональный хоккеист Владимир Паюл, который с апреля прошлого года работал риелтором, сообщает ГТРК «Татарстан».

Потерпевший владел квартирой, в которой в качестве квартиранта проживал предполагаемый убийца. Паюл просил мужчину съехать, так как хотел продать квартиру, однако подозреваемый отказывался. Накануне между ними произошла драка, в ходе которой квартирант зарубил хоккеиста топором.

Подозреваемый задержан. Это житель Пестречинского района Татарстана, который был ранее судим по 228 статье УК РФ «Незаконный оборот наркотиков».

24-летний уроженец Кишинева Паюл в сезоне-2016/17 играл в МХЛ за нижнекамский «Реактор».