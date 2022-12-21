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Сегодня, 19:13

Экс-директор «Трактора» заявил, что у Шумакова не было желания помочь команде

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин прокомментировал ситуацию вокруг команды, которая расторгла контракт с нападающим Сергеем Шумаковым, защитником Адамом Альмквистом и был разорван договор аренды с вратарем Алексеем Мельничуком.

«По Сергею Шумакову было все понятно изначально. Много пропустил из-за травмы, неизвестно какого характера она была, и не прошел предсезонную подготовку с командой. Было очень мало шансов, что он сможет вернуться на прежний уровень. Руководство должно было осознавать весь риск. По определенным данным, Шумаков получал миллион в месяц и, грубо говоря, заработал за это время три миллиона. За две заброшенные шайбы, одна из которых залетела случайно. Какого-то рвения, желания помочь команде не было. С Адамом Альмквистом тоже с первого матча все понятно было — птицу видно по полету. Также косяки с вратарями: загнобили Эмиля Гарипова, Эндрю Хэммонд сбежал, а Алексей Мельничук мало сыграл. Команда на последнем месте, а виноваты оказались тренеры Алексей Чикалин и Алексей Тертышный. А где работа самого Анвара Гатиятулина? Рынок игроков маленький, свободных нет, поэтому на первый план выходит тренерское искусство. Сейчас людей надо обучать правильно играть в хоккей, а в «Тракторе» этого нет. Много ли шайб за свою карьеру забросил Гатиятулин и как он может научить игроков тому, что не умеет сам?» — приводит слова Баландина «РБ Спорт».

Он также заявил, что в «Тракторе» не видно серьезного усиления. По его словам, несколько проигранных матчей с конкурентами — и все.

«Я считаю, что нужно уже перестать говорить про плей-офф и необходимо строить команду к следующим сезонам. Надо начинать работать по-настоящему. Хоккеистов нужно искать на периферии, также в Беларуси и Казахстане. Должна быть команда селекционеров, а в «Тракторе» неизвестно, кто этим занимается», — добавил Баландин.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-ks-direktor-traktora-po-shumakovu-by-lo-vse-ponyatno-iznachal-no-kakogo-to-rveniya-zhelaniya-pomoch-ne-by-lo/
Сергей Шумаков
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
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