Егор Баранов: "Быстро выучил словацкий язык - он похож на русский"

Напдающий "Слована" Егор Баранов в интервью "Известиям" рассказал о своей адаптации в Словакии. В этом сезоне 20-летний форвард провел 30 матчей в КХЛ, в которых набрал 2 (1+1) очка.

– Отсутствие опыта КХЛ сильно сказалось на игре "Слована"?

– Думаю, да. У нас много хоккеистов, не игравших ранее в КХЛ. Пришло немало молодых ребят из словацкой и чешской лиг. Поэтому нам чуть-чуть не удавалось во многих матчах показывать игру, достаточную для побед. При этом уже по ходу сезона мы в отдельных встречах прибавляли и выглядели неплохо.

– Вы сами уже полностью освоились в Словакии?

– Освоился хорошо, ко мне замечательно относятся – как к своему. Язык уже знаю. Он похож на русский, поэтому выучил его быстро. В остальном в бытовом плане жизнь в Словакии не сильно отличается от России.

– Как возник вариант с переездом в Словакию?

– Еще в 18 лет, когда не очень получалось в России, возникла мысль попробовать себя за границей. Поэтому, когда появилось предложение из Словакии, сразу его принял. И так, начиная с местной лиги U-18, дорос до выступления в КХЛ за "Слован".