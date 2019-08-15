Эффектная драка Подколзина с защитником «Йокерита». Видео
15 августа 2019, 13:53
СКА победил «Йокерит» в контрольном матче со счетом 2:1, во втором периоде встречи нападающий армейцев Василий Подколзин серьезно подрался с защитником финской команды Сами Леписте.
Кулачный бой россиянина с финном получился эффектным во многом благодаря ударам Подколзина. В составе СКА, и поделившегося видео драки в Twitter, отличились Сергей Плотников и Алексей Бывальцев.
Вася!? pic.twitter.com/cfhzRL4yIK— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) August 15, 2019