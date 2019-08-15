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Эффектная драка Подколзина с защитником «Йокерита». Видео

15 августа 2019, 13:53
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СКА победил «Йокерит» в контрольном матче со счетом 2:1, во втором периоде встречи нападающий армейцев Василий Подколзин серьезно подрался с защитником финской команды Сами Леписте.

Кулачный бой россиянина с финном получился эффектным во многом благодаря ударам Подколзина. В составе СКА, и поделившегося видео драки в Twitter, отличились Сергей Плотников и Алексей Бывальцев.

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