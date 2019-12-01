Джордан Шредер: «Каждый день в раздевалке ставлю себе цель: выучить что-то новенькое»

Нападающий «Торпедо» Джордан Шредер рассказал, как прошла его адаптация в КХЛ.

— Я уже был в Казани на юниорском чемпионате мира в 2008 году. Мы выиграли бронзу, но это было так давно, — приводит слова американца официальный сайт КХЛ. — Когда приезжаешь на турнир, у тебя совсем нет времени изучить культуру, понять атмосферу страны, города. Поэтому сейчас все как в первый раз, я готов к новому опыту. С тех пор как мы с семьей приехали в Нижний Новгород, нам все нравится. Здесь отличные рестораны, классные болельщики. Никогда не знаешь, чем обернется переезд. Но на данный момент реальность превзошла наши ожидания. Тренерский штаб англоязычный, а что может быть проще и лучше для меня?!

Конечно, в первое время были казусы. К примеру, в магазине человек не говорит по-английски, я не говорю по-русски, неловкая пауза, молчание, стоим, смотрим друг на друга, улыбаемся. Потом достаю телефон, с помощью функции переводчика пишу, показываю, человек читает, смеется... Так и общаемся. Сейчас я уже знаю некоторые слова. Каждый день в раздевалке ставлю себе цель: выучить что-то новенькое. «Чуть-чуть» мой русский... Могу посчитать от 1 до 5, поздороваться, поблагодарить, слышу хоккейные термины от тренеров, запоминаю. База уже есть.

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