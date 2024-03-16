Джиошвили: «Можно считать фаворитом кого-то угодно, по факту сегодня проиграли»
Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили подвел итоги первого матча второго раунда Кубка Гагарина против «Трактора» (2:4).
— Скажем так, не самые удачные голы залетели. Начинали вроде неплохо, давили, давили, забили. Потом отыгрывались, но не отыгрались.
— Когда по статистике вы лучше, но проигрываете, какие выводы можно сделать?
— Кто больше забивает, тот и выигрывает. Нужно больше на пятак, больше на ворота, где-то снести даже вратаря. Будем находить пути.
— В конце матча мы это и увидели. Насколько важно поддавить вратаря?
— Надеюсь, он понял, что мы будем туда лезть, будет переживать.
— Никита Гусев — лучший бомбардир команды, но в последних матчах он играет мало. Насколько это отражается на команде?
— Плей-офф — это команда. Каждый привносит свой вклад, и Никита, я уверен, привнесет свой. Никто не должен думать, что кто-то плохо делает что-то, кто-то хорошо. Команда сегодня проиграла, дальше будем стараться выиграть.
— Не ощущаете давление, что «Динамо» считают фаворитом в этой паре?
— Можно считать фаворитом кого-то угодно, по факту сегодня проиграли. Нам надо четыре выиграть, будем от этого исходить.
— Что случилось с командой после заброшенной шайбы и как отреагировали на три пропущенных в перерыве?
— Не могу сказать, что где-то логичные суперголы залетели. И отскоки, и через вратаря перелетело, все бывает.
— То есть, это стечение обстоятельств или недоработали все-таки?
— Не знаю насчет недоработки, я бы сказал больше, что невезение. Везет сильнейшим, поэтому, дай бог, дальше нам повезет.
— Насколько важно для вас, чтобы эта серия не стала чрезмерно агрессивной, какой она была у «Трактора» с «Салаватом»?
— Первая игра была не очень агрессивная, поэтому, может, надо наоборот — добавить агрессии. Мы все разберем, нам скажут, как надо.
«Трактор» вышел вперед в серии (1-0). Следующий матч между командами пройдет в Москве 18 марта. Начало — в 19.30 по московскому времени.
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Спартак - Северсталь
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Сал. Юлаев - Трактор
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|16.03
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Авангард – Локомотив
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|17:00
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Динамо М – Трактор
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