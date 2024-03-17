Крикунов — о поражении «Динамо» от «Трактора»: «Все еще может поменяться в серии»

Бывший тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвел итоги первого матча серии бело-голубых против «Трактора» (2:4) во втором раунде Кубка Гагарина.

«Москвичи играли играли хорошо. Выглядели лучше даже, чем в противостоянии с Минском. Голевых моментов было в три раза больше, но шайба не шла в ворота. А «Трактор» использовал свои голевые моменты.

Эта первая игра, «Динамо» должно собраться в дальнейших играх. Пока рано говорить о чем бы то ни было. Все еще может поменяться в серии», – цитирует Крикунова Metaratings.

«Трактор» вышел вперед в серии (1-0). Следующий матч пройдет в Москве 18 марта. Начало – в 19.30 по московскому времени.