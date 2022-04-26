Кожевников ожидает семь матчей в серии между ЦСКА и «Металлургом»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение «Металлурга» от ЦСКА (2:3 ОТ) в рамках пятого матча финальной серии Кубка Гагарина-2022.

«ЦСКА полтора периода играл очень здорово в обороне, нападению опять чего-то не хватало. Они выложились как могли и достойно победили. Как болельщик я жду седьмого матча. Уверен, он будет замечательным. Переломить серию окончательно ЦСКА сможет только в седьмой игре. Это нервы, это финальные игры. Этим финал и хорош, что на нервах мастерство играет важнейшую роль. Мне как болельщику будет очень интересно посмотреть седьмой матч», — сказал Кожевников «СЭ».

В овертайме победный гол для ЦСКА забил защитник Клас Дальбек.

Счет в финальной серии стал 3-2 в пользу «Металлурга». Шестой матч пройдет 28 апреля в Москве.