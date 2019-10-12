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Дугин заключил контракт с «Сочи»

22:00
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«Сочи» заключил контракт с нападающим Егором Дугиным. Соглашение с 28-летним форвардом рассчитано до конца нынешнего сезона и носит двусторонний характер, сообщает официальный сайт клуба.

В КХЛ Дугин выступал за «Трактор», «Металлург», «Динамо», «Адмирал», «Торпедо» и «Сибирь». За свою карьеру нападающий провел 388 матчей в Континентальной хоккейной лиге и набрал 109 (48+61) очков.

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Дополнительная информация

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Sochi-podpisal-kontrakt-s-Egorom-Duginym-9157

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