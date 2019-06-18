Друг старшего сына Максима Соколова уверен, что тот не убивал маму

Хоккеист Ярослав Обрядин, друг Максима Соколова-младшего, в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" высказал мнение, что младший сын бывшего игрока сборной России Максима Соколова мог завидовать старшему.

– Я уверен, что Максим маму не убивал, – сказал Обрядин. – За все три года, что я с ним играл, узнал его, как спокойного парня, который всегда готов помочь. Он никогда не был замешан в каких-то конфликтных ситуациях. Я считаю, что младший брат Арсений мог завидовать старшему, потому что у Максима все получалось в хоккее.

Максим также не мог был под какими-либо препаратами. Каждый месяц мы сдаем анализы. Это просто недопустимо.

Напомним, что в четверг в поселке Новая Романовка Всеволожского района в своем доме было обнаружено тело Ирины Соколовой – жены Соколова. Рядом с убитой матерью был найден раненый старший сын Максим, на которого первоначально упало подозрение. Однако позже был задержан младшего сына Арсения, который стал главным подозреваемым в убийстве матери.

Во вторник его отпустили из СИЗО, потому что следователи пришли к выводу, что причин арестовывать 15-летнего сына экс-хоккеиста СКА нет.

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