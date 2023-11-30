Дроздов — о победе над «Ладой»: «Выполнили все установки тренеров»

Форвард «Салавата Юлаева» Иван Дроздов подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (5:2).

— Хорошая победа, спасибо болельщикам за такую поддержку, они всегда наш шестой полевой игрок, — приводит слова Дроздова официальный сайт клуба. — Хорошо подготовились в эту паузу между играми, поработали. За счет этого хорошо вошли в матч. Мы выполнили все установки тренеров, за счет этого удалось победить.

— Как себя чувствуете после эпизода в первом периоде, когда вам попали по лицу?

— Живой, пока нормально (улыбается).

«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд. Команда набрала 45 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице восточной конференции. «Лада» потерпела 4-е поражение кряду и с 46 очками остается на третьей строчке «Востока».

2 декабря «Салават Юлаев» примет «Спартак», «Лада» в этот же день сыграет на выезде с «Сибирью».