Дроздов — о победе над «Ладой»: «Выполнили все установки тренеров»
Форвард «Салавата Юлаева» Иван Дроздов подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (5:2).
— Хорошая победа, спасибо болельщикам за такую поддержку, они всегда наш шестой полевой игрок, — приводит слова Дроздова официальный сайт клуба. — Хорошо подготовились в эту паузу между играми, поработали. За счет этого хорошо вошли в матч. Мы выполнили все установки тренеров, за счет этого удалось победить.
— Как себя чувствуете после эпизода в первом периоде, когда вам попали по лицу?
— Живой, пока нормально (улыбается).
«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд. Команда набрала 45 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице восточной конференции. «Лада» потерпела 4-е поражение кряду и с 46 очками остается на третьей строчке «Востока».
2 декабря «Салават Юлаев» примет «Спартак», «Лада» в этот же день сыграет на выезде с «Сибирью».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|38
|25
|13
|54
|2
|Авангард
|35
|23
|12
|49
|3
|Лада
|38
|19
|19
|46
|4
|Сал. Юлаев
|36
|22
|14
|45
|5
|Ак Барс
|36
|21
|15
|44
|6
|Трактор
|36
|19
|17
|42
|7
|Автомобилист
|37
|19
|18
|42
|8
|Сибирь
|38
|17
|21
|40
|9
|Амур
|36
|14
|22
|35
|10
|Нефтехимик
|36
|14
|22
|35
|11
|Адмирал
|35
|11
|24
|29
|12
|Барыс
|37
|11
|26
|29
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|37
|24
|13
|51
|2
|Динамо М
|36
|24
|12
|51
|3
|Локомотив
|35
|22
|13
|47
|4
|Торпедо
|37
|21
|16
|45
|5
|СКА
|35
|22
|13
|44
|6
|ЦСКА
|36
|20
|16
|42
|7
|Северсталь
|36
|16
|20
|37
|8
|Динамо Мн
|35
|15
|20
|34
|9
|Сочи
|36
|14
|22
|30
|10
|Витязь
|37
|13
|24
|30
|11
|Куньлунь РС
|38
|12
|26
|29
|30.11
|15:30
|
Сибирь – Адмирал
|2 : 3 ОТ
|30.11
|16:30
|
Барыс – Металлург Мг
|5 : 2
|30.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Лада
|5 : 2
|30.11
|19:30
|
Куньлунь РС – Спартак
|- : -
|30.11
|19:30
|
Ак Барс – Автомобилист
|- : -