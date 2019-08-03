Дмитрий Шикин: "Вратари – особая коалиция, мазохисты"

Вратарь "Сочи" Дмитрий Шикин после победы над рижским "Динамо" (2:1 Б) поделился мнением об амуниции вратарей, претерпевшей изменения в сторону уменьшения.

– Амуниция вратарей уменьшилась. Вы теперь тоже в синяках?

– Посмотрите – я весь синий. Вот синяк, вот еще, вот – очень красивый синий палец. Под майкой тоже синяков хватает. Но – это наша работа. Мы – особая коалиция людей, мазохисты. Которые любят боль, чтобы на них были синяки.

– А вы любите боль?

– Я – нет. Но это хорошо. Идет на пользу. Закаляет. (Игорь Еронко)