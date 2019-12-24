Дмитрий Квартальнов: «Я не в восторге от матча с «Салаватом»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после поражения от «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:4 ОТ) отметил, что находится не в восторге от игры своей команды. Игра прошла в Давосе.

— Обидное поражение. Второй период неплохо сыграли, первый был более равный, третий чуть похуже. «Салават» начал от ножа, но мы должны были тоже сыграть получше. Я не в восторге от этого матча, если бы выиграли, наверное, все было бы нормально, — цитирует ТАСС Квартальнова. — Мы довольны тем, что происходит с командой, думал, что мы похуже будем идти. Сейчас нам немножко тяжеловато, чуть-чуть уступаем в зрелищности.