Дмитрий Квартальнов: «Тихонов и Рукавишников могут придать «Ак Барсу» силу»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги победы в матче чемпионата КХЛ над «Авангардом» (3:0).

— Была живая, боевая игра — знали, что «Авангард» здорово играет в зоне обороны, проводит стремительные атаки, хорошо играет в давление, — цитирует Квартальнова официальный сайт «Ак Барса». — Здесь была довольно-таки равная игра, мы справлялись. Здорово, что забили этот гол под воротами — это не так часто бывает в игре с «Авангардом». В общем-то, и второй гол Влад Кара забил. После 2:0 соперник добавил, пара-тройка смен у нас не очень получилась. Вратарь у нас вытащил, мы где-то сыграли в обороне организованно, поэтому в концовке спокойно доиграли матч.

— Как вам новички?

— Неплохо. Новые люди, для них наша игра — тоже что-то новое. Витька Тихонов давно не играл — думаю, он будет прибавлять, играть лучше. Здесь, я думаю, у нас вопросов никаких не будет. Рома Рукавишников молодец, какие-то вещи они могут улучшить и придать нашей команде силу.

— Данис Зарипов почему не играл сегодня?

— Пропускал по плану, следующий матч он будет играть.

«Ак Барс» после 26 матчей имеет 41 очко и лидирует в Восточной конференции, «Авангард» с 34 очками идет на втором месте.

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