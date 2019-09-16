Дмитрий Квартальнов: «Нашей команде надо все-таки солидно доигрывать»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после победы над «Северсталью» (4:3) обратил внимание на игру команды в концовке матча и отметил, что матч оставил больше вопросов, чем ответов.

— Такое немного разочарование в концовке, хочется слово такое сказать — развалились, знаете, — приводит слова тренера официальный сайт казанцев. — Не знаю, как-то надо нам здесь подумать, потому что играли неплохо. «Северсталь» — молодая команда, обученная, очень тяжело нам давался первый период, потом мы сделали результат, и тут такое.

Нашей команде надо все-таки солидно доигрывать. Я, конечно, отдам должное и сопернику, они очень подковыристо играли у бортов, но нам здесь надо подумать, почему так. Борьбу проигрываем- тут же такая черта характеров: или ты, или я. Этот момент меня сильно разочаровал сегодня. В общем-то, вопросов намного больше, чем ответов.

— Рейдеборн сыграл пятый матч подряд. Планируете ли дать шанс Билялову?

— Он сыграет следующий матч.

— Лукоянов за три сезона не пропустил ни матча, а сегодня не играл. Это ротация, или вы недовольны его игрой на старте сезона?

— Наверное, ротация, дали ему немного отдохнуть, перезагрузиться. Претензии бывают ко всем, и к Артему в частности, здесь есть какие-то моменты. Следующий матч он будет играть, сегодня отдохнул — иногда надо со стороны посмотреть, сверху — это очень интересно.

— Кристиан Хенкель пропустил несколько матчей.

— Он травмирован.

— Галиев у вас играет в меньшинстве, хотя раньше никогда этого не делал. Почему решили выпускать его на меньшинство?

— Я пришел в команду, я не знаю — был у него опыт или нет. Для меня он хоккеист, который может играть в меньшинстве.

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