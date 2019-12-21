Дмитрий Квартальнов: «Какая у нас ротация? Вы лист травмированных смотрите?»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (0:3).

— В зачет первый период можно, наверное, поставить, — начал Квартальнов. — Было пару моментов в первом, полтора во втором. Не было такого, чтобы где-то добили, забили. Наше состояние не способствует тому, чтобы мы взламывали такие команды. Нам бы самим так сыграть, но мы играем дома. К сожалению, такие контратаки мы пропустили, закономерно проиграли.

Дебют, можно сказать, ни у кого не получился — Воеводин и Адамчук сыграли ниже своих возможностей. Ребята, которые приходят — это не основные пацаны. Галузина мы взяли, с ним надо физически поработать. Когда команда играет хорошо, с драйвом, то и неосновные хоккеисты подтягиваются, иначе все «сливается».

Какая у нас ротация? Вы лист травмированных смотрите? У вас неверная информация, у нас очень много было травмированных ребят всегда, один-два. Ротация была мнимая. Сегодня не внесли в заявку Викстранда, парень заболел, мы стараемся об этом не распространяться. (Анастасия Жданова)