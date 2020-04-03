Дмитрий Квартальнов: «Игроки будут уезжать в НХЛ, но давайте соблюдать потолок»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился мнением о том, как падение курса рубля, возможные экономические проблемы и введение жесткого потолка зарплат скажутся на КХЛ. По мнению Квартальнова, российский хоккей не вернется в 1990-е.

— Все эти вопросы — на поверхности. Ребята будут уезжать. Но это и правильно, — сказал Квартальнов. — Все хотят попробовать. Ведь НХЛ — первая лига мира. Но даже если и так, давайте играть по правилам. 900 миллионов потолок у всех. И у нас будет очень хорошая лига. Да, молодые будут уезжать. Но иностранцев всех НХЛ переварить не сможет. Так что и легионеры хорошие будут. Правда, у швейцарцев есть 2-3 клуба с приличным бюджетом, которые могут забирать у нас топовых иностранцев. (Игорь Еронко)