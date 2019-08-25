Дмитрий Кагарлицкий: «Пока даже судьи еще не привыкли к некоторым моментам»

Нападающий СКА Дмитрий Кагарлицкий рассказал о своих впечатлениях от выступления за новую команду.

— Пока все очень позитивно, все здорово. Организация на высшем уровне. Нравится и город, и в команде никаких проблем нет. Ожидания, конечно, самые хорошие. Одна цель — выиграть кубок, а с личными целями как-нибудь потом разберемся, — цитирует игрока официальный сайт СКА.

— Когда забьете?

— Я буллит забил, это тоже считается. Тем более, победный.

— Не показалась нынешняя предсезонка курортом после подготовки у Крикунова?

— Я не проходил предсезонку с Владимиром Васильевичем. У нас был Владимир Воробьев, а Крикунов пришел только по ходу сезона. Но и там была интенсивная подготовка, и здесь не курорт. Общался с ребятами из «Динамо» — думаю, по физическим нагрузкам предсезонки сопоставимы.

— На чем упор делался?

— Очень много бега, интенсивные тренировки.

— Изменения в КХЛ — правила, разметка, размеры площадок — благо?

— Посмотрим. Пока даже судьи еще не привыкли к некоторым моментам. В сезоне, думаю, будет немного иначе. На бумаге должно быть больше свободы — конечно, для любого нападающего это круто. И для зрителей интереснее, когда больше голов.

— А вы привыкли к нововведениям?

— На турнире в Сочи еще не понял, правила объяснили только пару дней назад, какие-то нюансы в голове еще додумываются. Но в Петербурге их уже стали применять, и не скажу, что стало больше удалений. Думаю, все достаточно быстро адаптируются и не будет никаких проблем.