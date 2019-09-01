Дмитрий Чернышенко: «КХЛ в отличной форме, и это не просто слова»

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о старте 12-го сезона лиги.

— Наша лига в отличной форме, и это не просто слова, — заявил Чернышенко. — После совета директоров 6 сентября мы подтвердим их цифрами. Мы знаем, что болельщик голосуют сердцем. Мы видели, что прошлый сезон был лучшим по посещаемости. Надеемся, что и в этом сезоне установят рекорд. Нас ограничивает только вместимость площадок. Строится новые арены, и показатели вместимости будут только увеличиваться. Как и в прошлом сезоне, каждая команда сыграет 62 игры. Планируется очень много матчей с принципиальными соперниками. По шесть «армейских» и «зеленых «дерби. Один из матчей «Салават Юлаев» — «Ак Барс» пройдет за границей.

Впервые в мире лига применяет технологию телематики — «умных шайб», оборудованных чипами. Они позволяют зрителям, игрокам и тренерам получать уникальную статистику. У всех игроков тоже установлены чипы, которые обмениваются с датчиками со скоростью 100 раз в секунду. Мы получаем точнейшую информацию о времени, проведенном на льду, о скорости передвижения, ускорениях, координатах нахождения игроков и шайбы. Из этого складывается уникальная статистика, которая бесплатно доступна в базовом пакете всем клубам. Сейчас мы учимся извлекать из этого интересную статистику для болельщиков и журналистов, чтобы сравнивать игроков. Уже есть тепловые схемы интенсивности движения игроков без шайбы, чего не было никогда.

Кроме этого в этом сезоне мы получим результаты сотрудничества с компанией SAP — это база данных работ из болельщиками о том, чем люди увлекаются. Мы можем делать микротаргетирование, чтобы предоставлять болельщикам как можно больше услуг. Наш продукт совершенствуется, становится еще интереснее, и мы видим нарастающей интерес со стороны наших партнеров. Сегодня мы продлили сними отношения на несколько сезонов вперед, это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. (Евгений Белоусов)