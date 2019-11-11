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Дизайн нового шлема Рейдеборна

18:20
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Голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн представил дизайн нового шлема. Вратарская маска раскрашена в цвета казанского клуба. На нее нанесены имена жены и сына, герб и изображение барса.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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