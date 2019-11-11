Дизайн нового шлема Рейдеборна

Голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн представил дизайн нового шлема. Вратарская маска раскрашена в цвета казанского клуба. На нее нанесены имена жены и сына, герб и изображение барса.

Новый шлем Рейдеборна — 10/10 ?

Ради такой красоты стоило подождать! Имена жены и сына, наши цвета, герб и свирепый барс — идеальное сочетание! pic.twitter.com/fwGTwT45rd — ХК Ак Барс (@hcakbars) November 11, 2019

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