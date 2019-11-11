Дизайн нового шлема Рейдеборна
18:20
Голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн представил дизайн нового шлема. Вратарская маска раскрашена в цвета казанского клуба. На нее нанесены имена жены и сына, герб и изображение барса.
Новый шлем Рейдеборна — 10/10 ?— ХК Ак Барс (@hcakbars) November 11, 2019
Ради такой красоты стоило подождать! Имена жены и сына, наши цвета, герб и свирепый барс — идеальное сочетание! pic.twitter.com/fwGTwT45rd
КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...