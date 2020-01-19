Дивизион Чернышева обыграл дивизион Харламова в матче за третье место звездного уик-энда КХЛ

В матче за третье место в звездном уик-энде КХЛ команда дивизиона Чернышева одержала победу над дивизионом Харламова в серии буллитов (9:8 Б).

Победный буллит реализовал нападающий Егор Чинахов.

В финале Матча звезд дивизион Тарасова сыграет с дивизионом Боброва.

Матч звезд КХЛ

Матч за 3-е место

Дивизион Харламова — Дивизион Чернышева — 8:9 Б (3:2, 5:6)

Голы: Йип — 1 (Альмквист), 3:40 — 0:1. Порядин — 2 (Зарипов), 5:08 — 1:1. Хенкель — 1 (Седлак), 7:51 — 2:1. Сошников — 3 (Метсола), 8:56 — 2:2. Гончаров — 2, 9:21 — 3:2. Расмуссен — 2, 11:05 — 4:2. Семенов — 1 (Чинахов), 13:52 — 4:3. Доус — 3 (Бэйлен, Гончаров), 14:10 — 5:3. Зогорна — 1 (Йип), 15:09 — 5:4. Седлак — 1 (Расмуссен, Хенкель), 15:45 — 6:4. Порядин — 3 (Зарипов), 16:01 — 7:4. Умарк — 1, 16:07 — 7:5. Войнов — 1, 17:06 — 7:6. Семенов — 2 (Войнов), 17:44 — 7:7. Доус — 4 (Бэйлен), 18:29 — 8:7. Альмквист — 1, 19:18 — 8:8.

Нереализованный буллит: Порядин (Дивизион Харламова), 10:00 (Вратарь).

Победный буллит: Чинахов.

Вратари: Билялов (Коварж, 10:00) — Умарк (Метсола, 10:00, Умарк, 20:00).

Броски: 25 (10+15) — 27 (9+18).

Судьи: Белов, Беляев.

19 января. Москва. «ВТБ Арена».