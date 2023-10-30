Директор «Авангарда» по маркетингу: «По опыту футбола хочется пожелать хоккею настоящей Лиги чемпионов с лучшими»
Член совета директоров «Авангарда» Елена Шкиль заявила «СЭ», что клубному хоккею нужны сильные международные турниры.
— Есть мечта, чтобы когда-нибудь в Омск приехал клуб НХЛ?
— По опыту футбола вообще хочется пожелать хоккею настоящей Лиги чемпионов с лучшими, — сказала Шкиль. — Круто, что есть КХЛ, но напрашивается какой-то Суперкубок, Финал четырех — крупные международные соревнования. Тем более наша арена и проектировалась под требования международного чемпионата и возможности у нее есть.
А моя личная мечта — фигурист Юдзуру Ханю на «G-Drive Арене». С шоу про ястребов, например (смеется). Хотя и наши фигуристки-одиночницы в недавнем прошлом в одной разминке — будто Роналду, Месси и Овечкин вместе вышли. И сейчас есть растущие девочки, смена поколений идет. Поэтому хотим увидеть на нашей арене чемпионат России с участием всех звезд.
Ранее Шкиль рассказала о доходах «Авангарда» от посещаемости матчей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Лада
|26
|14
|12
|33
|2
|Металлург Мг
|26
|14
|12
|32
|3
|Ак Барс
|23
|15
|8
|32
|4
|Автомобилист
|25
|13
|12
|28
|5
|Трактор
|25
|13
|12
|28
|6
|Сал. Юлаев
|23
|13
|10
|27
|7
|Авангард
|23
|12
|11
|27
|8
|Сибирь
|23
|11
|12
|25
|9
|Нефтехимик
|23
|10
|13
|25
|10
|Амур
|23
|9
|14
|24
|11
|Барыс
|25
|7
|18
|21
|12
|Адмирал
|21
|6
|15
|15
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|24
|16
|8
|34
|2
|Динамо М
|23
|16
|7
|33
|3
|Торпедо
|24
|15
|9
|32
|4
|Локомотив
|23
|15
|8
|31
|5
|ЦСКА
|24
|13
|11
|28
|6
|Сочи
|22
|12
|10
|25
|7
|Динамо Мн
|21
|11
|10
|25
|8
|СКА
|22
|12
|10
|24
|9
|Северсталь
|22
|9
|13
|22
|10
|Куньлунь РС
|27
|8
|19
|19
|11
|Витязь
|24
|7
|17
|16
|30.10
|15:30
|
Сибирь – Витязь
|- : -
|30.10
|18:00
|
Лада – Адмирал
|- : -
|30.10
|19:30
|
Сочи – Динамо М
|- : -