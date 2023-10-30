Директор «Авангарда» по маркетингу: «По опыту футбола хочется пожелать хоккею настоящей Лиги чемпионов с лучшими»

Член совета директоров «Авангарда» Елена Шкиль заявила «СЭ», что клубному хоккею нужны сильные международные турниры.

— Есть мечта, чтобы когда-нибудь в Омск приехал клуб НХЛ?

— По опыту футбола вообще хочется пожелать хоккею настоящей Лиги чемпионов с лучшими, — сказала Шкиль. — Круто, что есть КХЛ, но напрашивается какой-то Суперкубок, Финал четырех — крупные международные соревнования. Тем более наша арена и проектировалась под требования международного чемпионата и возможности у нее есть.

А моя личная мечта — фигурист Юдзуру Ханю на «G-Drive Арене». С шоу про ястребов, например (смеется). Хотя и наши фигуристки-одиночницы в недавнем прошлом в одной разминке — будто Роналду, Месси и Овечкин вместе вышли. И сейчас есть растущие девочки, смена поколений идет. Поэтому хотим увидеть на нашей арене чемпионат России с участием всех звезд.

Ранее Шкиль рассказала о доходах «Авангарда» от посещаемости матчей.