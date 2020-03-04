«Динамо» во второй раз обыграло «Спартак»

Московское «Динамо» во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина обыграло «Спартак»со счетом 4:3.

Победным для бело-голубых стал гол в пустые ворота Михаила Григорьева.

Счет в серии стал 2-0. Третья игра пройдет 6 марта на площадке «Спартака».

КХЛ

1/4 финала конференций

Второй матч

«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 4:3 (0:1, 1:0, 3:2)

Голы: Галимов — 1 (Рылов, Карсумс), 4:52 — 0:1. Шипачев — 1 (бол.), 27:46 — 1:1. Херсли — 1 (Хохлачев, Малыхин), 40:56 — 1:2. Шипачев — 2 (бол., Хиетанен), 56:35 — 2:2. Петерссон — 3 (Чайковски, Яшкин), 58:52 — 3:2. Григорьев — 1 (п.в., Зайцев), 59:23 — 4:2. Ганзл — 1 (бол., Даугавиньш), 59:54 — 4:3.

Вратари: Еременко — Гудачек (59:03 — 59:23, 59:41).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 33 (7+13+13) — 29 (11+10+8).

Судьи: Кулаков, Сидоренко.

Счет в серии: 2-0 (5:1)

4 марта. Москва. «ВТБ Арена».