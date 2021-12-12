«Торпедо» одержало волевую победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Нижегородцы одолели соперника со счетом 3:1.

«Торпедо» выиграло третий матч подряд и набрало 43 очка, поднявшись на восьмое место в Западной конференции.

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«Динамо» (Рига) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Скворцов — 3, 14:28 — 1:0. Чехович — 13 (бол., Агостино, Миле), 28:48 — 1:1. Гривик — 9 (бол., Демидов, Кочетков), 38:58 — 1:2. Жафяров — 15 (бол., Леннстрем, Миле), 43:09 — 1:3.

Вратари: Гудачек — Кочетков.

Штраф: 16 — 8.

Броски: 19 (7+6+6) — 32 (14+11+7).

Судьи: Морозов, Ромасько.

12 декабря. Рига. «Арена Рига». 435 зрителей.