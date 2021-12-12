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Кудашов — о победе над СКА: «Игра равная, а на буллитах мы просто были лучше»

20:12
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Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:1 Б).

«Думаю, равная игра была. Не случайно и счет такой, и до буллитов дело дошло. Где-то СКА владел преимуществом, где-то мы. Может показаться, что мы нанесли меньше бросков, например, в первом периоде у нас 21 бросок, но до ворот только 5 долетело. СКА играл самоотверженно в обороне и не позволял нам много бросать по их воротам. Как я уже сказал, игра равная, а на буллитах мы просто были лучше», — цитирует тренера сайт СКА.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/ska-dinamo-moskva-priess-konfierientsiia-9/

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Иван Шитик все материалы автора
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