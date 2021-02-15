КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Шэйн Принс может уехать в НХЛ по окончании сезона КХЛ

22:12
Теги:

Форвард минского «Динамо» с белорусским паспортом Шэйн Принс рассказал о вариантах продолжения карьеры в НХЛ.

— Ты как-то сказал, что у тебя есть мысли о возвращении в НХЛ. Но пока ты сосредоточен исключительно на нынешнем сезоне. Сейчас ты лучший бомбардир команды. Как оценишь своё нынешнее состояние и готовность к возвращению в НХЛ? Ведь ты там играл и знаешь требования?

— Да, существует такая возможность по окончании сезона в КХЛ, — приводит слова Принса сайт «Динамо». — Но пока я стараюсь сфокусироваться на окончании сезона, на последней паре игр и на плей-офф. После этого уже оценю имеющиеся возможности и постараюсь принять решение. Хорошо, что возможности есть, ведь этот сезон для меня стал удачным. Я открыт к чему угодно, так что посмотрим, что произойдет.

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ 28-летний Принс провел 47 матчей и набрал 46 (23+23) очков.

Дополнительная информация:

https://hcdinamo.by/news/intervyu/sheyn-prins-uzhe-neskolko-let-zhivu-v-minske-polyubil-etot-gorod/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир