"Динамо" подписало двухлетний контракт с Крикуновым. Но официального объявления нет

Российский специалист Владимир Крикунов заключил двухлетний контракт с московским "Динамо", информирует ТАСС. Об этом сообщил заместитель генерального директора команды Анатолий Харчук.

– "Динамо" подписало контракт с Крикуновым на два года, – цитирует Харчука ТАСС.

Крикунов возглавляет москвичей с октября 2018 года. В текущем сезоне "Динамо" под руководством 68-летнего российского специалиста вышло в плей-офф КХЛ, где уступило в 1/4 финала Кубка Гагарина ЦСКА (счет в серии: 1-4).

В 2005 году тренировал сборную России, с которой завоевал бронзовые медали.

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